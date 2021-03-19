19日韓國KOSPI收低，並出現三周來首次周線收黑。主因為美國公債殖利率上升與中美國際關係緊繃所致。KOSPI指數收3,039.53點，下跌26.48點，跌幅0.86%。另外，韓元走貶，而公債殖利率則表現不一。

KOSPI本周跌幅為0.49％，而上一周漲幅則為0.93％。

三星電子與SK海力士分別跌1.21％與2.82％，為主要領跌族大型股，至於電池製造商樂金化學也跌3.60％。

雖然，美聯準會重申到2024年前，利率都不變還是保持接近零的水位，但美十年期公債殖利率，還是飆到自2020年1月以來，首見1.754％的高位。

國際政治方面，18日拜登自上任來，首次舉辦中美高級別會談。不過場面火爆，雙方罕見地先攻擊對方政策並以予強烈譴責。這也突顯兩個大國之間，當今緊張局面。

外資賣超5,833億韓元約5.1557億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,130.6韓元，韓元貶值0.61％。

韓國3年期公債殖利率上升2.6個基準點至1.157％，10年期的下跌3.4個基準點至2.116％。

(時報資訊)