網友譽為「世上最棒里長」的龍崎區前牛埔里長陳永和，繼2018年參選台南市長拿下第3高票，如今再拋震撼彈，宣布將參選2024年台南第六選區立委，對決現任立委王定宇，訴諸打破政黨及特定媒體壟斷，「再當一次傻瓜」，號召支持者共創奇蹟！

陳永和在本屆台南市長選舉中，上演一段跌許多人眼鏡的戲碼，當初他因不滿家鄉龍崎好山好水將被事業廢棄物掩埋場荼毒，從選里長到「越級」選市長，一度被當笑話看，但他的草根形象、沒有政黨包袱的特質加上率真作風，完全是非典型政治人物，憑著喊出「自己家鄉自己救」的傻瓜理念，打動人心，最終締造11.7萬高票，在6名市長候選人中排第3，還打敗蘇煥智、林義豐等當時高知名度的對手。

陳永和在市長選舉過後，未再涉足政治，臉書也關閉不再大鳴大放，回歸打拚傳產本業，但私底下還是很多人勸進他參選，坊間也盛傳他有意再選市長，但他都否認，如今卻拋出選立委，讓不少人震驚，也認為他劍指王定宇的意味濃厚。

陳永和說，自己一路走來始終如一，2018年參與台南市長選舉，目的就是要撤銷龍崎掩埋場水保施工執照及水保計畫書執照，如今，這2張執照都已被台南市政府撤銷，也沒必要再次參與2022年市長選舉。

選在這時候跳出來預告將選3年後立委，時機敏感，但他不想多評論八卦對手，他只強調，政治人物應有大是大非。首先，他無奈於經過2年多來努力，掩埋場環評執照至今依舊未能撤銷，而撤銷權責機構又屬中央政府管轄，如今為了要撤銷掩埋場永久環評執照，不願再看到掩埋場有死灰復燃機會，因此將正式投入參選2024年台南第六選區區域立委選舉。

他說，自己也很清楚2024立委選舉，在沒有政黨支持下，是很難有機會當選，更何況沒有「特定媒體」幫忙，要選上簡直比登天還難，但，既使如此更要團結一心，希望選民認同他的傻瓜精神，打破政黨壟斷政治資源，創造選舉奇蹟。

台南市第六選區立委一役，王定宇上屆拿下15萬3553票、締造全國最高得票紀錄，本屆立委選舉被藍營視為超級艱困選區，一度無人跟征戰此一選區，最後是前國民黨主席洪秀柱出馬，但王最終仍是在有民主聖地之稱的南關線保住勝戰，拿下11萬6174票，洪雖也開闢藍營票源，拿下7萬多票，但鎩羽而歸讓不少支持者感到可惜。

(中時 )