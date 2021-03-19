2021.03.19 桃園市 ▲ 「藝情時代」展覽將於3月19日至4月11日在桃園市文化局盛大展出。（姜霏攝）

桃園市文化局邀集142位設籍、出生或工作於桃園的藝術家參展，涵蓋60件繪畫、42件雕塑及工藝、11件應用設計、29件攝影及新媒體等藝術類型，展陳方式除了既往平面、立體，更透過錄像作品的裝置、表演表現，突破展覽靜態的框架，呈現影像與多樣化空間互動的流動性，引入更多的公眾參與及藝術感官體驗，於19日正式開幕。

今年邀請的藝術家，除了藝壇前輩吳隆榮、鍾桂英、何恆雄、葉文，新銳創作梁祐寧、蔡奕勳、陳依純、林烱璜、黃元煜等，另有旅外藝術家楊識宏、楊樹煌，外籍藝術工作者余白與鈴木貴彥共襄盛舉。其中，現居桃園楊梅的鈴木貴彥，作品〈蕙蕙檳榔〉呈現出另類的臺灣文化地景，透過攝影拼貼、雕塑，重建檳榔攤模型，藉此引導觀眾重新去觀察檳榔攤的細節及特質。

文化局表示，「藝情時代」較往年持續增加不同文化及世代創作者的比重，具體而微地象徵桃園藝術多元發展的願景，在擴大藝術家參與同時，又加入了強烈聲光效果的新媒體類媒材，擴張出更豐富多元的展示面，藉由隱喻、轉化、類比、再現的不同手法及藝術語彙，表達藝術家對身處環境、歷史與人物的關注與對話，以藝術反映時代，正是呼應展覽主題。

桃園市長鄭文燦19日親自出席開幕典禮，他說，除了軟性的藝文活動，市府也積極興辦如市立美術館、兒童美術館等文化地標，提供市民更多藝文空間，並規畫推動數位典藏計畫，藝術鑑賞者能在網路美術館藉由線上閱讀欣賞作品，讓珍貴的文化資產適當保存並提升流通性，展現桃園獨特的多元文化魅力。

(中時 )