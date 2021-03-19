周渝民、張榕容、吳興國、李銘順、朱軒洋主演《逆局》，劇組經歷135個拍攝日，正式宣告殺青。「仔仔」周渝民飾演犯罪心理剖繪專家及律師「梁炎東」，為角色投入大量心力，認為該劇燒腦，角色心境必須不斷成長，坦言「我快瘋了，殺青之後腦袋呈現當機，目前拒絕讀取任何新的資訊，我接下來需要好好休息！」

李銘順飾演「譚隊」警隊隊長，帶領朱軒洋、馬念先、黃迪陽、姜康哲、辛樂兒與草爺等隊員破案，不過辦案常找錯方向，被高層責罵，被封為「廢材隊長」，他日前率先殺青，一度不捨感性落淚，導演莊絢維、陳冠仲和演員獻上特製「昌榕警局廢材譚隊」背帶，讓李銘順破涕為笑，「我本來要掉眼淚了，看到那個背帶太破壞氣氛，所以我忍住了」。他也特地錄製影片獻給主創團隊，期待日後宣傳期來台與大家敘舊，也歡迎大家到新加坡找他，最後獻上飛吻表達對劇組愛意。

朱軒洋飾演為偵辦案件橫衝直撞的菜鳥警察，除了與隊長李銘順有許多對手戲，與周渝民也為了尋找案件幕後主使者一起努力。拍攝殺青後朱軒洋興奮展示他的私服外套，左胸前有李銘順的簽名、右胸有周渝民的簽名，開心炫耀表示：「我左擁右抱兩位視帝…的親筆簽名。」聊到周渝民殺青當天，朱軒洋笑說：「可以感受到他那天很興奮，一整天心情都很好。」

張榕容則是在聽到殺青的那一剎那，馬上把自己的頭髮弄亂大喊：「我頭髮亂了，你們拍不到我了！」分享自己準備回家睡到飽，並說道：「劇組大家都很疼我，在這部戲被照顧的感覺很棒，真的很愉快，非常捨不得。」紀培慧在結束拍攝後，精心準備蛋糕等待周渝民殺青後送驚喜。愛奇藝首部華語原創劇集《逆局》預計今年下半年於愛奇藝國際站獨家上線。

愛奇藝高級副總裁楊鳴給予《逆局》許多支持，殺青後信心喊話：「我們有優秀的製作團隊，加上橫跨亞洲的亮眼卡司與實力派演員群，愛奇藝有信心將這部集結動作、懸疑、推理的優質劇集推向國際，我也引頸期盼它的上線，相信《逆局》在下半年勢必成為華語劇集的話題與流量之作，請大家拭目以待！」

《逆局》警隊大合照，左起為黃迪陽、張榕容、莊絢維導演、辛樂兒、朱軒洋、馬念先、李銘順、草爺。（愛奇藝國際站提供）

李銘順殺青感性掉淚，喜收劇組特製背帶。（愛奇藝國際站提供）

劇組「幽默擔當」李銘順殺青，劇組獻上Q版李銘順留念。（愛奇藝國際站提供）

朱軒洋炫耀左擁李銘順右抱周渝民2人親筆簽名。（愛奇藝國際站提供）

周渝民右與劇組團隊開心合影。（愛奇藝國際站提供）

張榕容不顧形象搞亂妝髮，聞殺青開心歡呼。（愛奇藝國際站提供）

導演莊絢維、周渝民、紀培慧與劇組團隊殺青合影。（愛奇藝國際站提供）

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