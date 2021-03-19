蝦皮購物將衛生紙100抽8包標錯訂價30元。（擷自網路／程炳璋台南傳真）

蝦皮網路購物18日凌晨發生蛋塔、衛生紙標錯價事件，造成全台網友瘋狂下訂，業者打算不出貨，改以賠償方式履約，台南市有59名消費者不買單，選擇申訴，台南市消保官已發文業者妥善處理，呼籲業者勇於承擔，若無法解決將以個案調解。

消費話題層出不窮，鮭魚之亂剛結束，蝦皮之亂又來，蝦皮網路購物平台18日凌晨將蛋塔6入每盒標價為35元（原價175元），衛生紙100抽8包僅30元（原價99元），造成全台網友瘋狂下訂買分享券，光蛋塔就被訂走8萬多張分享券。

台南市消保官表示，根據民法契約，蝦皮購物標錯價格事件，若消費者非惡意大量採購，僅是少量採購，業者原則上應該履約，若不履約視為解除契約，需賠償，此案網路業者已訂出賠償方案，台南市有59名消費者不願接受，選擇到消保官申訴。

台南市消保官已發文業者妥善處理，業者與消費者若未達共識，就會進入個案調解。

消保官馮祺雯表示，網路購物平台常見標錯價格，台灣去年才發生外送平台業者標錯價格風波，這次蝦皮事件不是首件也不會是最後1件，希望業者注意產引標價作業，勿平添消費爭議，若不慎標錯價格，呼籲企業維護商譽，應勇於承擔，保障消費者權益。

(中時 )