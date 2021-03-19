因知名壽司店提出的促銷活動在全台引發「鮭魚之亂」，女星李宓也搭上風潮，卻被發現他們一行人只吃了壽司上的生魚片，留下一堆醋飯，引來外界狂轟，對此，土耳其籍藝人吳鳳也發表看法，直言「用浪費的方式在吃，我會很懷疑他的人品」。

吳鳳在臉書發文表示，他最近自己創業賣果乾，才知道有很多貪小便宜的人，例如已經吃了2、3包，卻說不喜歡要全部退款，「如果有人真心的說我不喜歡！我也尊重！但是想要貪便宜（的）話，我心痛，做生意不是拿來開玩笑的！」

吳鳳以「鮭魚之亂」舉例，很多人改名去吃免費的鮭魚，卻用「浪費的方式在吃」，讓他感到很不恥，「創業很辛苦，很順利的進行一個事業更辛苦。而且台灣現在有許多年輕人創業。我怕他們也遇到這種貪便宜的人就開始頭痛！」

吳鳳表示，他相信台灣最漂亮的風景是人，但還是會有人把這片風景「弄髒」，讓他罕見動怒說重話，「請離這些人遠一點，我們不讓台灣因為這些人會不開心。」一番發言也立刻引來上萬名網友按讚認同，「真的，開始做生意之後才體會到『台灣最美的風景是人』這句話的真正含義。」

(中時新聞網)