比起不解風情的鋼鐵直男，能洞悉到異性小情緒或者小脾氣的男人，才是女性們心中最適合的老公人選，搜狐網命理專欄指出，巨蟹座、處女座及天蠍座是3大最懂得猜透老婆心思的星座男，嫁給他們就是安心保證。

▍巨蟹座

巨蟹座男生性格溫柔，做事得體大方又周到，這種性格不單在愛情中魅力十足，哪怕是生活中也是很能打動人心，巨蟹男很能體會到伴侶的小情緒，相處得越久越清楚老婆的所思所想，老婆要什麼巨蟹男都可以提前幫忙準備好，更會第一時間就會把東西送到對方手上，讓老婆感覺老公就像自己肚裡的蛔蟲一般，實在是太懂自己，加上他們個性專心一意，使家庭氛圍始終維持和諧祥融的狀態。

而在工作上，只要有與巨蟹座男生共過事的人都知道，他們做事情態度十分細膩，每一個步驟都可以做到有跡可循，不慌不忙又從容淡定，著實是個讓人安心且放心的得力幫手。

▍處女座

處女座屬於水星守護的星座，相對於同是水星守護的雙子座更多了一些腳踏實地去做的行動力，對於老婆的所思所想不單單是猜到猜中，在他知道老婆的真實意圖後，會想方設法地幫老婆完成，這是處女男最令人感到實在安心的原因之一。

對於處女座老公而言，他們會對家庭很有責任感，並且相對於風象星座或是水象星座的男生而言，處女座更偏向於情緒穩定，通常不會刻意地鬧小情緒，對於女生而言，老公足夠情緒穩定又時常能懂自己的心思，會讓老婆覺得老公是個能依靠的人，婚後感情也能更融洽美滿。

▍天蠍座

天蠍男天生很有霸道總裁風範，做事直接且說一不二，同時具有洞悉人心的本事，因此在戀愛或夫妻關係中，他們也會把自己體貼及安撫人心的能力發揮到極致，時常令伴侶感動到終生難忘，是他們深受女生歡迎的原因。

對於天蠍座而言，他們在愛裡面控制慾很強，習慣在大事上抓主意、定方向，充滿了獨占性，會把女生照顧到無微不至來表達自己的在乎，在良好的互動氛圍下，就能造就夫妻兩人幸福美滿的家庭。

(中時新聞網)