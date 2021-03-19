疫情持續延燒，大學招生委員會聯合會今(19)日召開常務委員會議決議，針對受疫情影響被隔離，與因不可抗力因素滯留境外無法參加甄試的考生，啟動應變機制，而經教育部核定，目前僅1名考生符合條件，可以外加名額方式錄取。

招聯會今日邀集相關部會召開「110學年度大學個人申請入學管道因應疫情應變機制考生適用資格審查會議」，全國共2181校系通過方案申請，可針對滯留境外無法回台的考生，3月15日前透過高中學校、個別向招聯會申請適用甄試應變方案，經跨部會組成審查會審核後，31件申請案當中，目前僅1名考生審核確認符合因疫情因素不可抗力的條件，通過適用應變方案。

招聯會提到，該名審核通過適用應變方案考生，因父母皆在大陸工作，疾病因素在當地醫院治療，因為疫情緣故返台需要隔離時間較久，可能會因為治療中斷而導致嚴重復發，醫師建議減少外出旅行，審查會認為考生提出的醫師證明佐證無法返台的道理與風險，因此同意申請，其面試筆試實作的成績平均調整到學測與書審，因考生間評比方式不同，將依照教育規定以外加名額錄取。

招聯會並指出，申請未獲通過的考生中，有27人就讀上海台商子女學校，皆是每天均有課程，返台來回均需隔離，恐影響學業的理由申請。不過，審查會認為不符合疫情之故，無法返台的條件，部分台校學生也已經回來或評估可以回來，且招聯會已提早於2月3日起三度發布新聞提醒考生注意時程，不要等到一階篩選結果公布再搭機回國，就簡章的公平性而言，應有一致的標準，因此討論決議比照去年審核標準不同意。

招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，審查會之後，甄選會與中央流行疫情指揮中仍會滾動式勾稽名單，從二階甄試前一天開始，每天確認是否有新增居家檢疫或居家隔離、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果、尚未痊癒或尚未解除隔離之確診者的個案考生，為避免有時間落差，二階甄試前遇突發的隔離考生也必須立即向各校系反映申請甄試應變方案。

(旺報 )