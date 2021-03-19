卓越(2496)看好STEAM教育趨勢盛行，今天與貝登堡智能共同簽署教育合作，正式宣布攜手合作結盟拓展台灣教育市場，培養孩子應對未來世界的競爭力及跨領域的學習。卓越董事長陳明俊表示，此次結盟合作看好雙方於STEAM相關素養課程競爭利基具備有效互補性，且在策略合作方向具有高度共識，預計將於第2季逐步展開全面合作。

卓越表示，「貝登堡智能」從樂高機器人起家，目前為樂高（LEGO）全品項(教育、玩具、手錶等授權商品)、MATRIX Robotics System、NI美商國家儀器等經銷代理，提供產業界及大專院校的機器人商品，且率先在台引進國際最大賽事奧林匹亞機器人大賽（WRO），創造小學至研究所科技教育及國際榮譽舞台。

卓越指出，此次合作結盟，不僅共同開辦創新國際認證、智能AI特斯拉實作、APCS程式檢定等課程，且陳立教育旗下全科班系將可於貝登堡智能分校進行授課，進一步增進彼此課程多元、提升跨領域教育學習。

(時報資訊)