高市勞工局長李煥熏拍工安宣導影片，提醒業者及勞工重視防災。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

有鑑於近日高雄工安意外頻傳，高市勞工局鎖定營造工程、汙水槽局限空間作業等職災高風險業者與場所單位，16日起一連3天舉辦4場作業安全宣導會，總計273家業者單位、371人與會。勞工局長李煥熏呼籲，業者及勞工朋友務必提升防災意識，落實各項安全措施。

李煥熏強調，市長陳其邁相當重視勞工朋友作業安全，勞檢處今年已分別舉辦7場營造工程，與12場汙水槽作業安全宣導會，教導業者及勞工朋友遵循各項安全規定，但仍有部分事業單位尚未參加。

李煥熏指出，考量有其他類似儲槽與人孔作業單位場所，恐形成防災破口，因此一一致電提醒相關業者參加，「一個都不能少」，一定要讓所有事業單位清楚，並遵守作業安全規定。

針對局限空間作業，勞工局規畫防災方向，現階段包括擴大宣導，除加強舉辦作業安全觀摩宣導講習，並製播安全影片，積極推廣入槽作業應落實「通風、測定、管制、監控、救援」五大作業安全口訣，易記、易懂，讓業者及勞工朋友都能記牢落實。

勞工局建議，推動作業廠商安全資格認證，從源頭端管理，使得客戶及業主都能知道哪家事業單位具有安全作業資格，優先選用，並透過勞檢稽核制度，也可逐步淘汰不重視安全廠商。

高市今年1月發生2件汙水槽作業災害，釀成3死4傷。勞工局除持續舉辦安全宣導講習、勞檢加強相關作業的監督檢查外，針對中小企業的業者提供改善安全設施、器具輔導與經費補助的配套措施，最多補助8成改善經費，最高可補助20萬元。

(中時 )