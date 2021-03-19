響應「世界口腔健康日」，高醫限時3周孕婦及嬰幼兒口腔檢查免掛號費。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

高醫響應3月20日「世界口腔健康日」，以及配合即將到來的兒童節，19日宣布，22日起至4月12日為止，準媽咪、15歲以下嬰幼兒與孩童持健保卡至牙科就診，可享免掛號費福利，但仍須付健保部分負擔。

高醫兒童暨特殊需求者牙科主任蕭思郁表示，受到疫情影響，民眾出入公共場所經常帶著口罩，但口腔清潔仍不容忽視，嬰幼兒從長第一顆牙齒起，就須定期進行口腔檢查，並養成餐後潔牙及善用含氟牙膏習慣，才能維持良好的口腔健康。

蕭思郁指出，懷孕婦女因進食次數增加、孕吐及體內荷爾蒙等改變，容易引發牙蛀蟲侵入，甚至影響胎兒健康，提醒也要做好口腔衛生。

「等一下，醫生阿姨要放個神奇藥水請你的牙齒睡覺，等牙齒睡著後再來抓蛀牙蟲！」牙醫師在短短幾秒鐘內，快速完成麻藥注射，讓3歲半的女童小禎安靜地接受牙齒治療，完成抽神經療程，一旁的媽媽睜大眼睛直呼女兒很勇敢。

小禎的媽媽透露，其實小禎之前看診，也和一般的孩童一樣，一聽到要看牙醫就哭，「一進到診間，哭得更慘，還會雙手摀住嘴巴」，不讓醫師檢查，但醫師透過玩遊戲、講故事的方式和小朋友互動，讓小朋友熟悉陌生的環境後，大多能乖乖配合治療。

(中時 )