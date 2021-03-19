受到美國科技股暴跌衝擊，台積電今（19日）再度殺破600元大關，終場收在最低591元。現階段跌破6字頭的台積電到底能不能買，成為市場關注焦點，不少投資人擔心進場後，出現更低價被短套，也有人抱不住先逃命，股市老手提醒，台積電「短空長多」，現在千萬不要衝進去，下次更低的二個買點為578元與560元，還強調加碼機會一定會來。

周四（18日）美債殖利率又飆破1.7%，拖累美股那斯達克、費半指數分別重挫3%、4%，波及台積電ADR暴跌3.6%，科技股資金大舉撤逃。台積電17日除息行情失利，加上外資倒貨不手軟，今終場重摔11元、收在591元，驚險守住季線，累計近三個交易日狂殺22元，也創下2個月來新低價。

以長線來看，台積電600元以下雖是不錯的買點，但短線觸及季線後震盪難免，至於股價何時能轉強走升，台幣是一重要參考指標，若台幣強勢升值，代表資金回流，台積電可望重獲外資青睞。

摩爾投顧投資長郭哲榮則認為，台積電如果要走強，重點就是看今年第一季的獲利EPS，將會發多少股利出來，按照經驗，台積電董事會召開股東會日期會在5月中旬前，到時將是台股最重要的新聞焦點。

他大膽預估，首季將配息超過2.5元，如果能夠配發3元，一年也就是12元，那股價600元站穩往上絕對沒問題，因為殖利率有2%就不怕在今年跟美債比較，而且台積電還在高速成長期，600元就會有強勁的支撐。

台積電股價大跌，再度引發投資人關注，批踢踢股板老手指出，台積電仍然維持成長動能，30倍本益比不變，天花板660元不變，現階段千萬別進場，下次加碼價位是578元和560元，各位傻多要沈住氣，機會一定會來，短空長多。

對於原po喊出台積電進場價，其他網友看法分歧，有人說「578 是要等到旱災才有嘛?」、「下禮拜就漲回600了」、「季線就是好埋點，不要不信邪！」、「我有預感 近幾年無腦買GG的時代要過去了」、「美債10年1.7% vs 會成長的GG」。

另有網友認為台GG還有更低價，「550-570 修正到位就買」、「沒修正個20~30% 哪叫修正」、「跌到500我才會考慮 現在根本太貴」、「坐等530怒買800股」。

(中時新聞網)