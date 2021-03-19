美債殖利率衝衝衝，美國科技股領跌，19日亞股一片綠油油，台股開低重摔，外資擴大賣股並匯出資金，新台幣貶勢加大，終場收在28.463元兌1美元的二個月新低，貶值1.57角、為一年來來最大跌幅，且已連續五個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量15.19億美元。

新台幣同時收周線，本周累計貶值達2.76角或0.97％，周線終結連四升。外匯交易員指出，美國10年期公債殖利率再衝破1.7％，又引發一波股市下殺，由美股領跌，亞股幾乎無一幸免，台股更是開低走低重挫217點，差點失守「萬六」，外資由買超轉為擴大賣超台股達新台幣387億元，新台幣貶勢也擴大，盤中一度重跌1.79角，終場收在28.4元價位。

外匯交易員強調，就美國聯準會（Fed）本周利率決策會議後的結論，資金寬鬆環境將延續下去，升息至少要等到2023年，但針對這波美債殖利率走高，並沒有打算出手壓制，市場解讀政策轉向鴿中帶鷹，使得美債目利率目前看似尚未達滿足點，不排除股市多頭反轉，在美元走強下，資金偏向回防匯出，新台幣升勢來到拐點，短線應是偏弱格局居多。

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