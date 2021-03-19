民進黨立委王定宇近期陷入與民進黨發言人顏若芳同居疑雲，王定宇日前更爆料讀成大時還與某中部立委同住，不滿被無端捲入的民進黨立委何欣純立即跳出來澄清，痛批王「說一百個謊沒辦法圓那個謊」。對此，有媒體人今(19日)在其臉書專頁《文翔政論》表示，如果把何跟王的說詞一對，就會發現其中有鬼，那才是何欣純「真正的反擊」。

《文翔政論》臉書指出，王定宇終於惹到不該惹的人了，給何欣純按個大大的讚，事實上，不愧是久經戰場的綠營女戰將，何欣純其實話中有話，雖然經典的是那句，但如果把何跟王的說詞一對，就會發現其中有鬼，那才是何欣純「真正的反擊」。

《文翔政論》臉書提到，王定宇最一開始為了澄清自己跟女生分租房間早就不是第一次，扯何欣純進來，他說他租的是「三房兩廳」，住戶成員有他、何欣純跟「一個學弟」。但何的說法就不同了，何說，當時在她跟王之外，有「學姊」跟「第四個人」，有趣的就在這裡，三房但是住了四個人，且何沒有提到有「學弟」這樣的存在，反而是「學姊」跟刻意不提身份的「第四人」。似乎暗指這這三間之中，有兩個特殊關係的人其實住在同一間。因此他認為，這裡才是何欣純下重手的地方，如果有人繼續挖出王定宇過去的行徑，肯定相當精彩。

另外，《文翔政論》臉書直指，王定宇似乎還沒意會到，整起事件最大問題就是他那個糟糕的個性，那個「有錯都別人的錯」，自以為是最優秀、不能被玷污名聲、不輕易承認有錯、自以為英雄的那種性格，不僅是對敵人如此，連對女生、對同黨同志也不遑多讓。

最後，《文翔政論》臉書認為，這次王定宇扯何欣純下水，何卻留了一個「伏筆」在話中，不知這幕後精彩度跟已經被媒體披露的這些「花事」相比，哪一個會比較精彩？對此，有網友則說，「睜眼說瞎話很危險」、「沒事兒，台灣價值比道德瑕疵更重要」。

(中時新聞網)