國民黨新竹市預計在6月底舉辦市長參選人黨內初選，在新竹市已有市議員李國璋、林耕仁以及陳啓源表態參選，其中李國璋19日推出競選市長識別系統，也宣布初選正式起跑。對於傳言黨內兩名立委鄭正鈐、林為洲也有意參選新竹市長，李國璋與陳啓源皆表示他們立法院表現優秀，立院也是很重要的戰場。

李國璋率先推出競選市長識別系統，設計以新竹的「竹」字為核心，以簡約線條為元素，呈現新竹市的歷史文化底蘊以及和城市的未來感。李國璋表示，競選的形象識別系統以藍、綠、黃色為設計元素，除了符合先前提出的未來市新竹市概念外，也代表新竹市是一座年輕、融合的進步城市。

識別系統中的logo「竹」字，內崁有藍綠黃3色系線條，代表大新竹生活圈的概念，李國璋解析，新竹市是大新竹地區的核心，連接新竹縣的竹北、竹東以及苗栗縣的竹南，過去新竹縣市本一家，竹南頭份與新竹市也是同一個生活圈，他希望在2040年之前竹竹或竹竹苗能夠合併升格台灣第7都。

若竹竹或竹竹苗能合併，李國璋認為跨新竹縣市的交通建設就能夠有更完整的規畫，解決長年被詬病的市區道路壅塞與縣市之間道路橋樑不敷上下班使用的問題，除此之外，大新竹合併之後市民朋友也能共享國際級的教育、醫療、文化以及觀光資源。

對於國民黨兩位立委鄭正鈐、林為洲也有意參選新竹市長，李國璋表示他們都是國民黨優秀的從政黨員，而立法院是很重要的戰場，如果他們要參選，希望也能來登記參與黨內初選。

國民黨的新竹市長黨內初選民調時間預計在6月底舉行，詳細的民調規則、機制等初選辦法，應會在5月底再研議討論。

(中時 )