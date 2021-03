連鎖壽司店「壽司郎」舉辦同名「鮭魚」免費吃活動,短短2天就吸引300位民眾改名,引發全台「鮭魚之亂」,吳宗憲(憲哥)19日錄製《小明星大跟班》前受訪時,狠批「神經病欸,太無聊了」,怒喊「如果以前有過改名叫鮭魚,本公司就一律不錄用」,並表示還好不是免費吃烤鮭魚頭,不然改名「鮭頭」的話就很奇怪了,也說如果兒子鹿希派為此改「吳鮭頭」,「立刻『get out of my way』,逐出家門,打死他,像話嗎?姓吳已經很慘,還叫吳鮭頭」。

吳宗憲坦言最近父子關係冷淡,日前他帶鹿希派去公益活動,結果花了老爸千萬赴美就讀柏克萊音樂學院的兒子,竟然彈起〈小星星〉,讓憲哥超級傻眼,「我昨天剛在高鐵上面一直念他,想說他頭低低有懺悔的心,就算了不再罵,結果他是靠窗睡著了」,越講越氣,繼續說「演藝事業看似戲謔,但其實很嚴肅,他是『外表輕鬆,內心更輕鬆』,有機會成大器嗎?」最後也語重心長地對愛子喊話「爸爸沒做的一件事都不行做,他是運氣好爸爸是吳宗憲,真倒霉我還留一堆給你,自己要會想,愛之深責之切啦!」

對於侯佩岑近日因媽媽林月雲在《婆婆和媽媽2》提及不倫往事,母女兩遭網友圍剿一事,他忍不住出面替侯佩岑緩頰,「無妄之災啦!一個女孩不應該得到這樣的攻擊,不是每個人出事我都願意出來幫忙講話,你們跟佩岑相處就知道,這麼乖的女孩子,她哪一點不好,藝能界裡面最棒的孩子欸」,認為上一代恩怨,不該波及到她,更調侃「又不是在街上做什麼不OK的事情被拍到」,讓一旁等錄影的謝忻聽到後一臉尷尬。

(中時 )