連鎖壽司店「壽司郎」舉辦同名「鮭魚」免費吃活動，短短2天就吸引300位民眾改名，引發全台「鮭魚之亂」，吳宗憲（憲哥）19日錄製《小明星大跟班》前受訪時，狠批「神經病欸，太無聊了」，怒喊「如果以前有過改名叫鮭魚，本公司就一律不錄用」，並表示還好不是免費吃烤鮭魚頭，不然改名「鮭頭」的話就很奇怪了，也說如果兒子鹿希派為此改「吳鮭頭」，「立刻『get out of my way』，逐出家門，打死他，像話嗎？姓吳已經很慘，還叫吳鮭頭」。

吳宗憲坦言最近父子關係冷淡，日前他帶鹿希派去公益活動，結果花了老爸千萬赴美就讀柏克萊音樂學院的兒子，竟然彈起〈小星星〉，讓憲哥超級傻眼，「我昨天剛在高鐵上面一直念他，想說他頭低低有懺悔的心，就算了不再罵，結果他是靠窗睡著了」，越講越氣，繼續說「演藝事業看似戲謔，但其實很嚴肅，他是『外表輕鬆，內心更輕鬆』，有機會成大器嗎？」最後也語重心長地對愛子喊話「爸爸沒做的一件事都不行做，他是運氣好爸爸是吳宗憲，真倒霉我還留一堆給你，自己要會想，愛之深責之切啦！」

對於侯佩岑近日因媽媽林月雲在《婆婆和媽媽2》提及不倫往事，母女兩遭網友圍剿一事，他忍不住出面替侯佩岑緩頰，「無妄之災啦！一個女孩不應該得到這樣的攻擊，不是每個人出事我都願意出來幫忙講話，你們跟佩岑相處就知道，這麼乖的女孩子，她哪一點不好，藝能界裡面最棒的孩子欸」，認為上一代恩怨，不該波及到她，更調侃「又不是在街上做什麼不OK的事情被拍到」，讓一旁等錄影的謝忻聽到後一臉尷尬。

(中時 )