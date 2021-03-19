央行今宣布，銀行承作受疫情影響中小企業專案貸款之融通展延至110年12月31日。

央行於109年4月1日開辦中小企業貸款專案融通，實施迄今，金融機構受理金額超逾2600億元，110年1月底本國銀行對中小企業放款年增率達13.9%，顯示該專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。

鑒於全球疫情未歇，惟銀行自109年4月1日至109年8月9日向央行申請融通案件將於110年3月27日屆期，為持續協助減輕企業資金成本負擔，爰修正融通期限，屆期得展延至110年12月31日，並自今(19)日生效。

同時，銀行於該期間內承作之受疫情影響中小企業專案貸款案件，其適用央行優惠利率期限亦得至110年12月31日。

央行仍將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，企業如有營運資金需求，請向金融機構提出貸款申請。央行籲請金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。

(時報資訊)