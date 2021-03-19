曾當選韓國小姐、以賣座電影《色即是空》闖出知名度的44歲女星咸素媛，轉戰大陸後最大的收穫是「中韓母子戀」開花結果，2018年嫁給小18歲花美男陳華，男方不但是網紅，還是一個富二代，婚後兩人生下一女，但婚姻始終不被外界看好，上個月爆出婚變，如今狀況大逆轉，夫妻倆要拚二寶，還打算移民第三地。

咸素媛與陳華結婚至今3年，雖然外界輿論、酸言很多，但女方冒著高齡產婦危險生下了孩子，本以為家庭就此穩定，不料上個月傳出婚變，韓媒還報導兩人已分手，雖然婆婆極力想挽救兩人的關係但無果，陳華甚至已經準備搬回大陸，但事後咸素媛po與嫩尪親密照，公開希望老公回心轉意，而陳華也善意回應，如今，這段母子戀又有新進度。

咸素媛昨(3/18)上某網路節目，被關心婚姻狀態，她大方表示計畫懷第一胎時，一直擔心自己因年齡問題無法自然生育，所以有凍卵，如今跟老公取得共識，打算拚第二胎，如果年底前不能順利自然懷孕，會使用冷凍卵子來做人。

另外，咸素媛透露新冠肺炎(COVID-19)爆發前，夫妻倆有去過越南旅遊，深受景緻與風土民情吸引，對當地很有好感，因此有在打算找個好時間，要全家移民去越南，如果順利在當地安穩下來後，打算白手起家，做點生意。

(中時新聞網)