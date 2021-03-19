央行考量目前全球疫情未歇，針對2020年4月1日開辦的中小企業貸款專案融通，其中銀行在2020年4月1日至8月9日向央行申請的融通案件，將於2021年3月27日屆期，為持續協助減輕企業資金成本負擔，修正融通期限屆期得展延至2021年12月31日，並自3月19日起生效。

央行表示，中小企業貸款專案融通去年4月實施至今，金融機構受理金額逾2,600億元，且今年1月底本國銀行對中小企業放款年增率達13.9％，顯示央行紓困貸款專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。銀行於該期間內承作的受疫情影響中小企業專案貸款案件，適用央行優惠利率期限，也一樣至今年12月31日。

央行指出，接下來仍將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，企業如有營運資金需求，可向金融機構提出貸款申請。並籲請金融機構發揮金融中介功能，善盡社會責任，協助受疫情影響中小企業取得營運所需資金。

(工商 )