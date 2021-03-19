散裝航商中航（2612）去年財報出爐，2020年營收31.31億元，受惠業外挹注1.81億元，全年獲利3.29億元、年增1.6％，EPS1.67元，是散裝航運類股獲利冠軍。展望後市，今年3月起市況已明顯回溫，海岬型船舶遠期運費合約已達日租金2萬美元以上，法人預期，到第三季前可樂觀看待。

中航2020年合併營收31.31億元，年減16.79％，營業毛利5.48億元，年減33.93％，毛利率17.5％，年減4.54個百分點，營業利益1.72億元，年減62.69％，營業利益率5.48％，年減6.74個百分點。

中航去年第四季合併營收為7.93億元，年減13.99％，營業毛利1.41億元，年減22.1％，毛利率17.73％，年減1.9個百分點，營業利益0.46億元，年減45.88％，營業利益率5.86％，年減3.4個百分點，稅後純損940萬元，每股純損0.04元，創4年來同期新低。

近期散裝市況持續走強，BDI指數（波羅的海綜合指數）已來到2215點，朝挑戰2019年9月創下的2500點高點仰攻。隨著全球經濟在施打疫苗後逐漸復甦，且大宗原物料價格上揚，今年散裝市場供不應求市況已出現，法人認為，市市場需求成長速度將超過供給。

鐵礦砂價格高漲，澳洲出貨暢旺，巴西雨量較往年少也進一步推升出貨動能，需求面偏強，4月後海岬型船舶運價維持高檔上漲格局應無虞。中航認為，今年多達近百艘散裝大船將下水，將會對供給面造成壓力，因此要觀察拆船量，惟由於遠期運費合約已逾2萬美元，意味市場已明顯回溫，第三季前景可期。

(工商 )