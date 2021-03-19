香港女星溫碧霞出道39年，當年因出演電視劇《封神榜》，成為不少觀眾心中的「最美妲己」，她在2000年結婚後淡出演藝圈，偶爾出席各大活動和頒獎典禮，保養得宜的凍齡外貌經常引起熱議；近日溫碧霞在一場時尚活動現身，她披著一襲超仙白紗，出場瞬間吸引眾人目光，網友全讚嘆「根本就是公主」。

近年溫碧霞雖然淡出演藝圈，交友廣闊的她還是經常出席時尚活動或替圈內好友站台，18日她在微博曬出參加時尚圈名人TONY品牌16周年活動的照片，當天她身穿夢幻白紗，一出場就引起現場民眾搶拍；照片中溫碧霞長髮飄逸，不時露出燦爛的微笑。

溫碧霞一襲白紗出席時尚活動，驚艷現場所有人。(圖/ 摘自溫碧霞微博)

溫碧霞凍齡外貌，再度讓網友看傻。(圖/ 摘自溫碧霞微博)

大票網友全被溫碧霞美貌震撼，54歲的她保養得像是青春少女，臉上看不到歲月的痕跡，紛紛留言讚嘆，「好美啊，仙女」、「少女感滿滿，笑起來真好看」、「女神沒變過」、「歲月不敗美人」、「姊姊要美哭我了」、「這一定是位公主吧，要不然怎可會如此的高貴優雅還美麗呢」、「穿上白色的婚紗裙子真的像是一個少女，希望她可以一直漂亮下去」。

溫碧霞樂於在社群平台分享生活，像是運動美照、和老公兒子出遊照或朋友聚會照等，她的凍齡外貌每每都讓眾人讚嘆；另外溫碧霞昔日曾說自己愛漂亮，覺得生小孩很可怕，所以和老公領養了一個兒子，也很感謝老公接受她不生育這件事。

(中時新聞網)