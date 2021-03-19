產業復甦、景氣燈號亮綠燈！主計處在2021年2月底，大幅度向上修正台灣經濟成長率，預測成長率將來到4.64%，是7年來新高點。在全球仍陷在疫情陰霾的此時，台灣卻不為此所困，繳出優秀的經濟成長表現。回頭看看過去台灣經濟奇蹟的發展，靠得就是穩紮穩打、認真經營的台灣企業，讓世界看見台灣不可取代的價值。

民國9年創立的「福壽實業」，從木製榨油機起家，創業以來秉持「勤儉信實」的經營理念。第3代接班人洪堯昆，完成從牧場到餐桌的農糧循環經營模式，在飼料、油脂、寵物食品、肥料生物科技、智慧電宰雞等領域都有亮眼成績。廠區內也斥資千萬設置品質檢測中心，依據國家公告的標準檢驗方法執行，落實把關原料及產品，要讓福壽的品質安全無虞。

在洪堯昆的帶領下，福壽完成了食安一條龍的使命，培育跨界人才也是經營重點策略之一，目前尚缺電商美編設計、電商行政人員、生產線操作人員、電機自動控制員及食品相關研發人員。

福壽也提供多樣化的福利，包含員工餐廳、宿舍，並舉辦各式活動，像是自強活動、國內外旅遊、聚餐、尾牙、運動社團補助等，全方位福利享不完。

而台灣可以說是「以農立國」，農業就是推動經濟起飛的有力後盾，其中以研究種苗新技術、生產優良種苗、開發種苗資材為見長的「農友種苗」，是國內種苗事業龍頭，也是台灣之光，在全球發光發熱。

1968年，「農友種苗」創立於高雄，以提昇農業，繁榮農村，綠化大地，造福人群為創業宗旨。隨後越來越壯大，新加坡、泰國、中國、印度、越南、印尼、菲律賓、美國等國家都有設立分公司。

因為氣候極端變化，作物種植越顯困難，農友持續在蔬果研發方面努力研究，研發抗病、耐熱、優質、高產的蔬果，期望為世界糧食盡一份心力。目前農友需要發芽試驗技術人員、育種研發專業人員，以及推廣、行銷和軟體工程師，加入「農友種苗」，一同將台灣農業技術散播到全球。

(中時新聞網)