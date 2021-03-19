美中兩國為期2天的外交高層會談周四在阿拉斯加開啟，雙方開場立即爆發罕見的激烈交鋒。美方指責中國的行為威脅國際秩序，中方則批評美國霸權，在人權等議題上虛偽。外界普遍對此次會晤結果期待不高，分析人士認為，雙方的針鋒相對主要是想向國內觀眾展現強硬姿態。

《美國之音》指出，美國國務卿布林肯一開場就直挑新疆、香港和臺灣問題，以及網路攻擊與對其他國家的經濟脅迫，美國國家安全顧問沙利文則揚言，美方不尋求衝突，但是歡迎激烈競爭。

美方開場白隨即引來中方的強硬反駁，中共中央外事辦主任楊潔篪花了15分鐘指責美國利用武力和金融霸權，打壓其他國家，要求美國「管好自己的事，不要轉移矛頭」。對於新疆、香港與台灣問題，大陸外交部長王毅則反對美方干涉中國內政，「這個老毛病應該要改一改了」。

報導說，美中兩國近年來在經貿、人權和軍事幾乎各方面針鋒相對，雙邊關係跌至建交以來的低點，而新上任的拜登政府基本上延續了川普時期的強硬立場，並未有軟化跡象。

在這次會談開始前，華盛頓動作頻頻，撤銷中國2家電信公司在美國的運營執照，就國安問題傳喚多家陸企，並且擴香港官員的制裁。中國方面也不甘示弱，除了宣布對2名加拿大人進行間諜罪審理。之外，王毅更指責美國在會談一天前對中國發起新的制裁「不是正常的待客之道」，他警告美方若是藉此增強對華優勢，「恐怕你們是打錯了算盤」。

美國企業研究所高級研究員庫珀（Zack Cooper）受訪時表示，會談的目的就是讓雙方有機會相互瞭解立場，華盛頓並未期望在此會議上達成任何共識，「會談很可能會非常緊張激烈，最後雙方都抱著對對方的不滿而歸」。

伯盛仲合律師事務所(JLG)國際監管與合規部合夥人柏格（James Berger）則認為，這場會晤是個形式，雙方都不期待對方會做出任何重大讓步。他強調，「雙方都要讓自已國內觀眾感覺他們很強硬」，拜登要展現捍衛美國工人與人權價值觀，中國則要在臺灣和香港等議題上凸顯其堅定立場。

報導說，雖然這次美中高層會談將持續到周五，但會後雙方不會發表聯合聲明。

(中時新聞網)