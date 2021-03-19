台中市社團法人台灣陽光婦女協會攜手財團法人迎曦教育基金會，將於21日於豐樂公園舉行「第5屆反毒惜食PK戰」宣導活動及公益園遊會。邀主辦、協辦單位與攤商將義賣所得全額捐助青少年社會服務基金，歡迎民眾參加。

社團法人台灣陽光婦女協會3年前加入「台中市食物銀行聯盟店」，成為台中市首間社福團體自辦實體食物銀行，為台中市政府第14間聯盟店，受到社會局肯定；現場將邀請500多名新住民會換上母國的服裝，攜家帶眷遊湖健走，相當壯觀。

台中市教育局學生事務室副督導馬建山，當天現場也將帶領學生一起參加活動、闖關遊戲，讚賞民間單位能夠有推動反毒的正向力量與決心，設計有趣活潑且豐富的毒品宣導闖關攤位，幫助民眾認識毒品對家庭與社會的危害。

社團法人台灣陽光婦女協會理事長上常下菁法師指出，她投入財團法人迎曦教育基金會多年，自4年前承接施用毒品兒童少年的調查工作，在服務過程中發現，施用毒品的兒童少年，年齡層不僅下降，毒品還進入校園危害學生，因此擴大反毒宣導議題，盼毒品防治深入每個家庭、社區，保護兒童青少年。

上常下菁法師表示，目前與施用毒品的青少年家長研究如何教養青少年，發現毒品、霸凌問題都是在校園內需要被關心的議題，同時肯定這場活動的意義，也感謝這麼多公私部門的共襄盛舉，讓活動能達到宣導的意義。

社團法人台灣陽光婦女協會、迎曦教育基金會員工、大銀微系統、漢翔航空企業、金統立工業、枝茂基金會、中國人壽保險、3寶護持會等公益大使發起，攜帶家中2樣食材及防疫物資，到會場與民眾交流分享，提倡惜食概念。

活動當天將有「舞林大會」、「新住民嘉年華健走」、「獎助學金頒獎」、「親子闖關遊戲」及近百攤的公益園遊會攤位等邀請民眾扶老攜幼參加，並邀請到多組學校社團、舞蹈菁英組隊來表演！希望更多年輕朋友及家庭一起共襄盛舉這個有意義的活動。

(中時 )