桃園市觀音區47歲的陳姓婦人，去年透過臉書認識一名自稱伊拉克軍醫的男子，男子以甜言蜜語展開追求讓陳婦墜入情網，隨後便謊稱他想遠離戰火來臺與陳婦相聚，卻沒錢買機票，陳婦得知後前往郵局欲匯款新臺幣8萬元給對方，行員察覺有異向大園警分局草漯派出所報案，經員警到場苦勸，總算順利攔阻詐騙。

警方表示，陳姓婦人於18日下午至郵局欲臨櫃匯款8萬元，但行員詢問婦人匯款目的及對方資訊，婦人卻支吾其詞，僅說是要匯款給在伊拉克的軍醫男友，行員覺得有異於是向警方通報。

草漯派出所警員吳承軒、張馨尹立即到場了解，得知陳婦是在去年10月透過臉書認識一名男子，對方自稱是駐紮在伊拉克的韓籍軍醫，男子以花言巧語擄獲陳婦芳心，待陳婦卸下心防後，便以當地情勢緊張想遠離戰火為由，欲來臺與陳婦相聚，但因帳戶被凍結導致沒錢買機票，陳婦一心想見到情郎，隨即前往郵局欲匯款8萬元給對方。

員警一聽就知道是常見的詐騙手法，於是利用近期的案例不斷向陳婦勸說，陳婦才終於相信自己遭到詐騙，頻頻向警方道謝，感謝員警協助守住她辛苦存下的積蓄。

(中時 )