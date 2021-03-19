日本海上自衛隊最先進的神盾艦「羽黑號」(DDG-180)完成，已於19日在日本海洋聯合公司位於橫濱市磯子區工廠內，舉行交艦儀式。隨著羽黑的入列，日本內閣在2013年制定的《國防計劃準則》，所訂下的「8艘神盾艦」計畫就算是全部到位，這8艘神盾艦都備備標準3型-2A(SM-3 Block 2A)，主要任務之一就是面對威脅國家的彈道飛彈。

時事通訊社報導，羽黑號將部署在長崎佐世保基地，它屬於「摩耶級」(Maya-class Destroyer)的2號艦，而摩耶級則是日本海自第3代的神盾艦。最早的第1代是「金剛級」(DDG-173,Kongo-class Destroyer)，該級與美軍伯克級Flight IA

相似，總數4艘，分別是：金剛(DDG-173)、霧島(DDG-174)、妙高(DDG-175)、鳥海(DDG-176)。金剛級比較明顯的缺點是沒有直升機庫，於是下一階的「愛宕級」(Atago-class Destroyer)就做了改進，愛宕級與伯克級Flight IIA相若，總共有2艘，分號是：愛宕(DDG-177)、足柄(DDG-178)。

在金剛級服役時，標準3型還沒有問世，直到2014年才正式服役，因此日本防衛省在2015年之後，陸續將旗下的神盾艦都做了性能提升，如今都具備標準3型-2A的導引與發射能力，標準3型正是日本和美國聯合開發的高空層攔截飛彈，與「薩德系統」(THAAD)功能相似。

羽黑號之名，來自山形縣鶴岡市的羽黑山。該艦標準排水量為8200噸，總長度為170公尺，最寬處21公尺，吃水8.5公尺。建設費用約為1,700億日元(15.6億美元)。

在二戰時期有另一艘羽黑號，是妙高級重型巡洋艦的4號艦，1929年服役，在1945年5月16日在新加坡外海被英軍驅逐艦隊發現後擊沉。

(中時新聞網)