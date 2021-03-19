許多女性朋友都面臨結婚生子暫離職場的狀況，其中更有不少是一回歸家庭就很難重返職場。謝小姐提到，算一算從年輕到生完小孩又回鍋服務，已在基龍米克斯生技待了10餘年，不僅回到原職，公司給予升遷機會，每年還固定加薪3%~5%，本來只是小業助的她，如今已成為獨當一面的特助了。

公司因為福利佳，發展穩定業績也不受疫情影響，她強調除了業務部門外，流動率真的很低，「身邊朋友聽聞我每年調薪、年終至少1.5個月、年年都有春節彈性休假、多項補助金、免費健檢等切身福利之外，甚至還有合作的托育中心」，都爭先恐後的表示，「你們公司如果有缺要先通知」。

可見基龍米克斯生技已是廣受認證的幸福企業之一，也因如此，當基龍米克斯生技參與1111人力銀行舉辦的幸福企業票選活動，「我和許多同事都上線幫公司投票，待在貨真價實的幸福企業，已經夠幸福，沒想到投票還能抽中1萬元，我真的幸福破表！」

(中時新聞網)