桃園市政府消防局第三大隊今日於觀音區大湖路日禕紡織企業股份有限公司舉辦「工廠火警事故搶救暨大量傷患處置演練」

桃園市政府消防局第三大隊今日於觀音區大湖路日禕紡織企業股份有限公司舉辦「工廠火警事故搶救暨大量傷患處置演練」， 由局長謝呂泉率隊共出動各式消防車輛16部、消防人員50人參演，演練逼真。

本次演習係模擬廠區二樓堆高機充電站起火燃燒，導致周邊原物料延燒，廠房瞬間濃煙密布，阻隔員工逃生並造成三名員工受困。廠區人員於發生事故第一時間啟動自衛消防編組，進行火災通報，通知廠內人員避難並同時通報119，避難引導人員將各樓層員工引導疏散至戶外集結區並防止員工再次進入廠區，再由滅火班進行火災初期滅火；待消防人員抵達現場後，依據「災害搶救標準作業程序」實施搶救，包括建立管制區、人命救助及大量傷患搶救等。

第三大隊長殷明坤表示，辦理此次搶救演練目的是為「強化轄內工廠員工火災應變能力及消防人員對轄區列管場所熟悉度，進使廠方人員於救災事故發生時能正確應變、反應、處置及避難逃生」。

局長謝呂泉表示，平時灌輸業者正確防災觀念以及驗證其廠方消防自衛編組能力，以利廠商在災害發生時，能發揮自救救人能力，以確保生命財產安全。

(中時 )