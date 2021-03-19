台灣壽司郎日前推出優惠活動，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，「同音1字享9折，同音2字享5折，同音同字可享免費優惠」。為了拼全桌免費，活動時間短短2天，全台竟有至少135人改名，像是「陳不住氣想吃免費鮭魚」、「楊同鮭魚進」、「鮭魚蛋炒飯」、「鮭魚王子」、「大鮭魚」等爆笑名稱橫掃社群媒體，這波「鮭魚改名潮」也紅到國外，登上英國《衛報》。

改名好康還沒停！這批「鮭魚」們名字別急著改回來，本周末（3/20、3/21）還有一波「鮪魚」的優惠即將登場。屏東縣東港的「佳珍海產餐廳」接棒，在臉書發起「【鮭魚之亂vs鮪魚挑戰】」活動，同行友人名字任3人有「黑」「鮪」「魚」同音字，就送黑鮪魚中腹沙西米；只要名字裡有「鮪」的同音字，同桌每人送1片鮪魚，1桌10人為上限。

鮪魚挑戰門檻相對簡單的多，不只改名的100多位網友皆符合優惠標準，在台灣與「鮪」同音的「瑋」、「偉」、「緯」等名字也很常見，不少網友在貼文下tag朋友，還有人點名台南市長黃偉哲也能享優惠；但有人認為店家優惠只有1片鮪魚，吸引力不如壽司郎的整單免費，推論不會有人特地為此優惠去戶政事務所改名。

為了免費吃一頓而改名值不值得？1111人力銀行發言人黃若薇提醒年輕人，此舉可能會成為求職路上的絆腳石，因一時興起改名，讓企業主對你留下「貪小便宜」的既定印象。

黃若薇指出，在戶籍謄本的註記欄上會留下改名的永久紀錄，有些企業在新人報到時，為了確認身分真偽，會要求提供戶籍謄本；甚至員工請婚假、申請宿舍時，也會被要求提供謄本，屆時企業主或是主管若會發現這些更名的「鮭魚人」黑歷史，有可能便認定你就是「不穩定」、「貪小便宜」的員工，進而不予錄用或影響未來職涯發展。

黃若薇覺得年輕人做自己、有創意很好，但別為了一頓免費鮭魚餐，賠上未來的職涯價值，非常不划算。當然，黃若薇也提出年輕人可以改變企業主刻板印象的作法，「前提了解自己的興趣和專長，確認職涯方向。」1111人力銀行網站都有提供性向測驗等諮詢，隨時可以協助求職者充分利用，找到最適合自己的路。

(中時新聞網)