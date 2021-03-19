根據媒體報導開發金對VHQ融資，曝險金額超過6億元一事，開發金控表示，開發金控、開發資本及凱基銀行均未對VHQ-KY有融資情事，媒體報導該公司融資VHQ-KY一事，並非事實。

根據有媒導報導指出，「台灣上櫃公司「VHQ-KY」（4803）近日在中國捲入逃漏稅疑雲，遭舉報的金額高達新台幣2.8億元。而在逃稅案背後，另有股東發現，公司現金已不足應付1年內將到期的新台幣10億元債務，而其中最大的融資主，赫然是台灣兩大金控之一的「開發金控」（2883），開發金對VHQ的曝險金額超過6億元，如果此事屬實，上萬名開發金控股東的血汗錢恐將付諸流水，據悉金管會已獲報，並對此展開調查。」

開發金控發出澄清表示，一、開發金控、開發資本及凱基銀行均未對VHQ-KY有融資情事，媒體報導開發金融資VHQ-KY一事，並非事實。二、開發資本子公司所管理之私募股權基金於2019年投資VHQ-KY之子公司，開發資本子公司就該案之整體投資曝險約為美金520萬元（約新台幣1.5億元）。三、基金管理團隊對所投資之事業均依照基金相關規章進行投資後管理，設有專責人員負責投後管理，主動追蹤並監控此案所投資事業（即VHQ-KY之子公司）營運計畫之執行情形。

(工商 )