禾浩辰、劉奕兒、邵雨薇主演奇幻懸疑劇集《預支未來》，以一個未知網站「未來商城」串起三個單元情節，因購物而引發一連串怪異案件，包括暢銷女作家離奇死亡、母親塗人工淚液，見到死去多年的兒子、網紅遭綁架等情節。禾浩辰透露，拍戲時變得很宅不出門，笑稱「拍個戲連肌肉都沒了」。

禾浩辰有別過往演出陽光外向角色，這回飾演「李仲偉」個性內斂，劇中他遭人霸凌，變得害怕與人交流，拍攝期間禾浩辰幾乎沒笑過，呈現比較抑鬱的狀態，他表示「李仲偉」跟自己蠻貼近的，像個觀察者，雖然話不多，但渴望遇到懂自己的人出現，這也是他第三次與劉奕兒合作，對戲時也多了一份安全感，心情比較輕鬆自在。

劉奕兒飾演心理醫師「楊念君」，戲裡所有人遇到問題都會來找她，但她自己也有過不了的難關，那就是臉上的缺陷。為了讓自己變美，劉奕兒從網站上買了除疤膏，擦了一陣子卻急遽惡化，不僅毀容，整個人也澈底崩潰。這角色看似沉穩，內心卻十分壓抑，劉奕兒只能靠眼神或者說話的語氣來傳遞情緒，不能有太大的動作，對演技是一大考驗。

橫跨現實人生與虛擬世界的《預支未來》，以緊湊節奏揭開神秘命案的面紗，每個深陷未來商城的人都有自己的故事，但透過「預支」所滿足的欲望，都將付出沉痛的代價。20日晚間8點將在東森戲劇台首播。

禾浩辰戲中幾乎沒有笑容。（東森戲劇台提供）

劉奕兒飾演心理醫師。（東森戲劇台提供）

劉奕兒想變美卻讓自己毀容。（東森戲劇台提供）

(中時 )