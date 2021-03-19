據悉，台灣富士康正與越南汽車製造商VinFast，進行電動車(EV)策略聯盟初期商談。同時，富士康已提議收購VinFast的EV生產線。

目前富士康EV全球佈局，包括與美國電動車製造商Fisker，中國拜騰，吉利以及歐洲FCA等合作，並在2020年與台灣裕隆合資成立一家鴻華先進公司。

富士康希望在2025年時，可達到為全球10％的電動汽車市場，提供零組件或服務項目，因此近日才動作頻頻，與各EV相關業者達成多項協議。其中，最大的一筆是與浙江吉利集團所簽署，替為代工製造EV。

VinFast，是越南第一家汽車製造商，並於2019年，發布首款以傳統汽油為動力的自有車款。2020年，VinFast賣出約3萬輛汽車，並預測2021年的業績可望超過4.5萬輛。

同時，Vinfast日前也公開與台灣輝能科技(ProLogium)將合資公司，共同加速在越南當地固態電池商業化腳步。

不過，富士康與Vingroup，雙方則是對以上報導不予置評。

(時報資訊)