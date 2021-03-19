日線連四紅的港股，19日開低走低。恆生指數早盤開低247點後，一度最多重挫668點，低點為28,737點。後繼無力下，最後也失守兩萬九關卡。恆生指數收28,990.94點，下跌414.78點，跌幅1.41%。不過，恆生周線卻漲251點或0.87%。國企指數(H股)收11,283.92點，下跌186.51點，跌幅1.63%。

隔夜美股那指急挫3%，19日港股中大型科網股也受到影響。

騰訊跌1.9%，收在628港元，美團跌1.1%，收在333港元，京東跌1.4%，收在326.4港元，阿里巴巴與小米卻漲0.4%與0.2%。

大型權值股紛紛走跌，銀河娛樂跌6.3%表現最差，海底撈跌6.1%表現也不怎麼樣。

原油價格重挫7%，三桶油均收黑4.7%至5.6%不等。工中建三大銀行股價也跌1.7%至2.1%不等。友邦保險跌0.5%，香港交易所跌0.6%，匯豐控股則收平盤。

分析師指出，恆生在28,200點附近有一定承接力道，再加上多家大型重量級業者將陸續公布財報，故後市可以期待。但是，目前市場觀望氣氛較濃，恆生指數將在28,500點至29,500點之間整理。

(時報資訊)