展覽吸引大批民眾前往參觀。（童醫院提供）

童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間，多年來展出各種類型創作，也與許多本業為不同職類的素人創作者合作。這一次展覽從即日起至4月29日進行「全民國防藝文展–瓦歷斯 創作展」，是由目前任職於資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第二大隊的軍官-瓦歷斯（覃安邦）中校展出畫作。

熱愛藝文創作的覃中校，是名泰雅族人，此次展覽用以原住民名字「瓦歷斯」與「全民國防教育宣導」結合為展覽名稱，也希望能宣導全民國防教育，增進全民之國防知識及全民防衛國家意識，鼓勵青年學子能加入國軍的行列。

覃安邦中校曾在「彰化青溪新文藝學會」理事長邱錦卿先生的協助下完成「第48屆國軍文藝金像獎」中部地區陳展並獲得迴響，也因此更熱衷於藝文活動。除獲選「第48屆國軍文藝金像獎歌詞項金像獎」，民國103年還獲得「第9屆忠義文學獎入選獎暨最佳人氣獎」，與「第1屆西藏自由文學獎」現代詩入圍，並在隔年「金門文化園區」攝影賽獲得入圍，充分展現藝文風采。

覃中校深受現代水墨創作影響，透過壓克力與陶瓷顏料，以抽象創作為啟發，逐漸感受到向無常與未知學習的真諦，也開啟勇於創作的道路。期盼透過素人藝術的歷程，能夠將其「藝術生活化」的感動影響大眾，讓不懂藝術的人也願意接觸藝文進而愛上「她」，畢竟藝術，源自於生活。

覃中校在童醫院轉角藝術空間供展出25幅作品，其中【躍動祖靈】以雲遊天際景無形，足行地面跡無心，橋過彩虹似躍動的畫面，情繫祖靈護一生。而【夜的山澗】、【日的山澗】這兩幅作品以流彩演繹出天降甘霖夜來香，潺潺細流聲自然，春雨匯集山谷間，煦煦月照耀金黃的自然美好。【花團錦簇】、【春色滿地】則呈現冬去春來繽紛色彩，春離夏迎熱情花海，夏至待秋草原擁戴，紅橙黃綠的山林百態。

很多人問美術創作和全民國防有什麼關聯？覃中校表示，以這次展出的其中一件作品【悠遊】為例，他說這件【悠遊】看起來像是一條魚悠遊於大海中，但倒過來看，這條魚是一個臺灣的形狀，臺灣在國際上要能「悠遊」其實並不簡單，靠的是全民國防的力量，唯有全民齊心攜手合作，臺灣才能讓全世界看見。

「全民國防藝文展–瓦歷斯 創作展」的展期從3月3日起至4月29日止，全民國防藝文展覽，為推廣藝術創作，凝聚全民團結共識，歡迎民眾踴躍前往參觀，欣賞不同的藝術風貌，也藉此提升國人藝文氣息。並藉由藝術創作，凝聚國民團結共識及落實「全民國防」的理念，讓藝術與國防連結，以擴大全民對國防的關心與重視。

(中時 )