施孝榮今為民歌演唱會彩排。（吳松翰攝）

施孝榮的大兒子今現身彩排。（吳松翰攝）

「民歌46高峰會」巡演將於4月3日從台北國際會議中心起跑，由北到南一路唱到6月4日，施孝榮的24歲大兒子施少庸也加入本屆民歌演唱會，頗有傳承意味；8位民歌手19日齊聚練團，施少庸在場彈琴為爸爸伴奏，提到兒子參與演出的心情，施孝榮笑說：「我不會緊張，但我覺得他應該比較緊張，他一定不會想跟我扯在一起啦！不想被冠上星二代。」于台煙等人則大讚施孝榮兒子超帥，「那雙電眼和施孝榮一樣」。

「民歌46」籌備期間，演唱會製作人施孝榮曾放話一個月要剷肉7公斤，展現驚人毅力，不僅達標，還超標多減掉1公斤，最終目標是開唱時共瘦10公斤；而李明德則透露自己最近生活規律，連麻辣鍋都戒掉，只為讓喉嚨能夠呈現出最乾淨的聲音，把感動帶給大家。

【民歌46高峰會-練團總彩排】民歌下月開啟巡演，施孝榮、王瑞瑜、李明德、殷正洋、王海玲、于台煙、陳艾湄、周子寒。（吳松翰攝）

王海玲也稱：「其實唱功就像練肌肉一樣，年紀大了也要不斷的練習去維持最好的狀態。」殷正洋則固定每周打羽球訓練體能，王瑞瑜也表示每周都會在家中固定練唱，保持嗓音厚度。有趣的是，施孝榮今爆料王瑞瑜記憶力很差，民歌演唱會已連續7年都在馬可練團室彩排，沒想到王瑞瑜今一早出門竟忘記地點，最後連時間也搞錯，施孝榮笑說，就怕下月開唱當天，不知王瑞瑜會否搞錯地點，跑到小巨蛋去。

(中時 )