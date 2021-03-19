隨美國財政紓困方案通過，及全球經濟增長預期更為確立，引發市場通膨預期快速升溫，導致美國十年期公債殖利率彈升，風險性資產在重新訂價之下波動加劇，然而高收益債因與公債相關性較低，加上存續期間較短，故受到殖利率攀升的影響相對有限，表現也相對抗震，倘若以今年來表現來看，又以優先順位高收益債指數守住正報酬表現最佳。

投信法人表示，在經濟復甦趨勢的引領下，高收益債的信用指標明顯改善，違約活動維持低位、利息保障倍數有望進一步反彈，同時在各國央行仍維持低利政策之下，高收益債之收益優勢仍將吸引資金配置，其中優先順位高收益債不僅享有前述二利多，其波動還較一般高收益債低，且發債產業多元，即在掌握景氣復甦趨勢及收益水準之餘，也能兼顧波動管理，訴求穩健收益配置的投資人不妨多加留意布局。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，隨著經濟持續復甦，寬鬆的貨幣政策及加大的財政剌激政策，企業不僅在營運面上對應著銷售回升帶來的利好，同時融資管道的暢通及較低的成本，更有利於其改善資產負債表的品質，發行人可望利用帳上充足的現金償還債務。

根據美銀美林統計，預計未來12個月總槓桿率將會明顯下滑，隨著獲利增幅超過利息增幅，利息保障倍數也有望進一步大幅反彈，高收益債之信用指標料大幅改善。從違約率來看，也呈現持續改善態勢，2月美國高收益債券違約率較前月繼續下滑至6.63％，不含能源違約率為4.35％，市場預估今年美高收債違約率為3.5％，處於長期均值水準，且明年更可望進一步下滑至2％。整體來看，優高收債、高收債之信用利差可望繼續收窄，對沖利率上升的風險，表現料較其他固收資產更佳。

李運婷認為，相較於一般高收益債，優先順位高收益債還具有較低波動以及發債產業多元的優勢，根據近20年的統計，長期以來優先順位高收益債的波動度不僅低於全球股市，更較全球政府債、投資級債、一般高收益債低，有助降低整體投資組合波動。

優先順位高收益債的發行產業含括醫療保健、能源、工業、科技、電信、休閒娛樂等等，面對油價波動不心慌，也能掌握多元產業趨勢的投資契機。例如先前因疫情而受創較深的產業，可望在疫苗逐漸普及、經濟活動恢復常軌下獲得修復，整體而言可說是更為穩健的投資選擇。

(工商 )