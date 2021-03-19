台中市運動局邀集PLG職籃聯盟、福爾摩沙台新夢想家球團舉行防疫會議，會勘現場動線，提供安全賽事環境。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE＋（PLG）職籃元年持續熱戰，台中站例行賽20、21日兩日將在國立台灣體育大學體育館開打，由「福爾摩沙台新夢想家」分別迎戰「新竹街口攻城獅」及「桃園領航猿」，精彩對決將吸引許多球迷入場觀賽。

台中市政府運動局昨日邀集PLG職籃聯盟、福爾摩沙台新夢想家球團舉行防疫會議，同時會勘現場動線，提供安全賽事環境。

「防疫不鬆懈！」運動局長李昱叡表示，依據主辦單位福爾摩沙籃球發展協會的防疫計畫書，球迷在入場前須配合量測體溫、手部噴灑酒精消毒及佩戴口罩，若體溫超過37.5度或嚴重咳嗽者不得入場，並儘速就醫。

此外，所有民眾購票時皆須登錄個人資料及認證，球場座位採對號入座、禁止變更座位，非必要情況勿擅自離位，且坐在指定座位上須全程佩戴口罩；凡進出球場皆須攜帶票券，屆時將由工作人員進行身分驗證，請民眾配合分區分流動線規劃與管制措施，並依照指示配合各項防疫規定，安心進場看球。

(中時 )