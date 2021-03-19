避免消防栓因為停水而無水可用影響救災，苗栗縣大湖消防分隊近日清查鄉內可供備用的水源分佈、流量或蓄水情形，並實地確認、操作該水源是否可供消防車或移動式泵浦直接抽取。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

元宵過後是客家掃墓季，但民眾掃墓引火不慎，容易造成火燒山，苗栗縣消防局指出，2月26日至3月19日，全縣共發生204件雜草火警，今年降雨偏少、水情嚴峻，清明節將至，公墓雜草火警倍增之下，救災用水會更吃緊，各消防大隊近日積極盤點救災資源，呼籲掃墓民眾謹記「4不2記得」。

客家民族過完元宵節，陸續掃墓祭祖，稍有引火不慎容易釀成火燒山，苗栗縣消防局統計，今年客家掃墓期間2月26日至3月19日，苗栗縣共發生204件雜草火警，比較去年客家掃墓期間2月8日至3月1日274件雜草火警，火警件數減少，分析原因應為今年掃墓初期天氣不佳，單日較去年少了70件。

客家掃墓季過後緊接著邁入清明節掃墓，消防局表示，今年降雨偏少，水情嚴峻，公墓雜草火警預估仍會增加，救災用水將更吃緊。消防局副局長匡夢麟指出，縣內消防栓使用自來水，若遇停水消防栓也會無水可用，因應水情不佳，已要求各大隊加強演練停水或水壓降低的救災應變措施，並整備救災資源。

旱象未解，苗栗縣水情燈號逼近「紅燈」，消防局表示，因應未來消防水源可能不足，目前已調查縣內緊急、醫療、臨時供水站、用水載水點共6處，並完成勘查轄內列管河川、地下水等天然水源，共計310處，另外，竹南及後龍水資源回收中心能在消防栓停水期間提供救災用水。

乾旱缺水，救災工作將更為險峻，消防局呼籲掃墓民眾應規畫事前除草，並建議金銀紙錢集中焚燒，防範山林雜草火警，要謹記「4不2記得」，分別是雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、紙錢不飛揚、記得滅餘燼、記得收垃圾，避免用火不慎發生火災。

(中時 )