政院日前通過打炒房「房地合一稅2.0」修法，出手頗快。不過，據了解，近年房市持續活絡，去年全年建物所有權買賣登記棟數，已飆破小英總統上任以來新高，比起2016年的24.5萬棟，足足多出近7萬餘棟，不僅刷新去年的30萬棟紀錄，也是近6、7年來最高。

央行去年12月無預警宣布祭出選擇性信用管制、昨又出重手打炒房，限制第3戶貸款成數降至5.5成。而立法院去年也通過實價登錄2.0修法，房價揭露到門牌、禁止紅單轉讓，預計7月正式上路；政院本月11日又通過房地合一稅2.0，修正短期持有的定義，從2年拉長到5年，境內營利事業也比照個人，5年內賣屋課重稅35％至45％，並增訂「交易預售屋及其坐落基地」視為房地交易，納入房地合一課稅，打炒房可謂一波接一波。

據了解，政府已掌握多項訊號，確定房市交易熱度尚未有效控制。其中，內政部明將公布最新建物所有權買賣棟數統計，據悉，極有可能突破2014年的32萬1千棟大關紀錄，也就是說，這將是小英總統上任以來的新高。小英2016上任時，當年交易棟數為24.5萬棟、2017年則為26.6萬棟、2018年來到27.8萬棟、2019年更提高到30萬棟。

內政部去年發布2019年統計時，建物所有權買賣登記有30萬棟，已較前年增2.2萬棟，當時宣稱「已創下近5年新高」。而明發布2020年的買賣棟數可望突破32萬棟，創下近6、7年的新高。

(中時 )