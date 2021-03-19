外資今反手賣超台股近400億元，新台幣匯價收貶逾1角，貶破28.4元熱，熱錢似乎有退潮之虞！但日盛投信認為，台股「市值相對台灣M1B倍數」的價值面向來看，目前2.2倍仍遠低於2008年金融海嘯時期，顯見資金動能強勁卻尚未見高，台股長期續創高點可期。目前市場有三大利好，支持台股驚驚漲，一、資金持續寬鬆。二、疫苗普及有助經濟復甦。三、美股仍處多頭態勢不變。

根據主計處最新公布2020年第四季度經濟成長率高達5.09%、2020全年達3.11%，優於1月份預期，更優於已開發國家，及超越中國2.3%的增長率，為1991年至今、30年來首見；且因出口暢旺、民間消費比預期佳，2021年全年經濟成長率概估亦同步上修至4.64%，將成為七年來最高成長水準。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，除了台灣強勁的經濟成長力支撐股市長期多頭之外，目前貨幣寬鬆的外部環境也利於台股的上漲。雖然3月以來美債殖利率彈升，造成全球股市震盪，但寬鬆的政策環境在短時間內都不會改變，主要是全世界各國仍需以寬鬆的貨幣政策支撐經濟復甦；其次，疫苗普及之後，市場已有經濟復甦轉機，美元往往走弱，更有利台股表現；最後，美股後續漲勢態勢不變，台股受到激勵，也會跟隨上漲。

(時報資訊)