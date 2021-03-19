高雄「大美術館住居優質聯盟」今天北上赴環保署抗議指出，環差還沒通過，但高雄市政府卻已公告施工、直接動工，會前程序發言要求環差通過前應停止動工，環保署則回覆，去年年底收到公民告知後，督察總隊隨即赴現場查看，發現僅有通過環評處施工，但申請變更處並未施工，雖然環評小組最後通過此案，但也要求督察總隊應進行環境影響評估監督。

環保署今天邀請高雄環狀輕軌捷運捷設環境影響說明書召開第4次環境影響差異分析，開發單位表示，高雄環狀輕軌2012年奉行政院核定，路線長約22.1公里、設置37座候車站，但美術館路原方案行駛於道路中央，沿線居民有異議，因此擬加大轉彎半徑進入美術館園區，優化大順路車站月台設計，縮減輕軌路權寬度，「多數民眾支持變更路線」。

開發單位指出，經訪談調查後有62％民眾認同多元步道方式、23％喜好繞行路側步道，而多元步道則有40％民眾認為應著重在動線延續性、28％為要與周邊景觀融合、25％認為要維持原空間寬度。

「高雄．愛樹人」團長莊傑任表示，依環差分析依法不得增加對環境衝擊，政府如果要增加對環境衝擊則應重跑環評、或是選擇不會再破壞樹木的方案才能過關，呼籲環評委員應把關；在地黃姓居民指出，明明環差沒過，高雄市政府就偷跑動工；在地楊姓居民說，高雄市偷跑動工，現在僅想再補程序。

最後，經環評小組審查修正通過此案，並請開發單位評估美術館路路段軌道兩側之人行道合計寬度保留7公尺以上之可行性、補充為本次變更所辦理的說明會、民調調查等資料及紀錄，並持續加強與當地居民溝通、補充具體樹木移植工法，並承諾移植存活率85％以上，也請督察總隊就目前開發單位施工是否涉及本次變更內容，進行環境影響評估監督；環保署綜計處副處長吳珮瑜說，如果在環差通過前就動工，則涉及違反環評法第17項，可依環評法開罰30萬至

(中時 )