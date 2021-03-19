過個年讓許多人健康失衡，中天主播戴立綱及名嘴彭華幹也不例外。尤其戴立綱的體態明顯走鐘，肚子、臉蛋都變圓滾滾，直呼該好好調整體質了！中天美女主播張若妤為了「孝敬」2位前輩，帶著鳳梨、魚油等伴手禮特別探班《新聞龍捲風》，希望兩位前輩能夠保持健康。只是戴立綱與彭華幹為了支持台灣鳳梨，已經吃了不少，所以一看到魚油，眼睛為之一亮，原來這罐就是「美魔女」陳美鳳凍齡的秘密武器，難怪讓2位前輩深感興趣！

彭華幹表示，早在過年前就有收到張若妤贈送的大研生醫魚油，持續不間斷食用。彭華幹笑說，過年期間打麻將正是他發光發熱的時候，自摸、槓上開花樣樣來，因為狀況非常好。為了證明自己所言不假，他現場示範88歲德國健身教練擅長的核心動作，逗趣演出讓現場歡呼聲連連。不僅如此，兩人更在現場加碼「量體脂」，讓主播張若妤在一旁笑說「你的體脂有幾%？」。

彭華幹說自己不間斷食用魚油，所以身體狀況良好，現場示範88歲德國健身教練擅長的核心動作。(圖/截取自youtube)

原來張若妤贈送2位前輩的是「大研生醫德國頂級魚油」，同樣是藝人陳美鳳凍齡的秘密。她說這是取用德國原料進口，取自智利及祕魯的深海小型魚，原料經由萃取之omega 3濃度達84%以上，經SGS檢驗Omega 3濃度更高達95.8%。由於魚油濃度相當高，因此一天只要攝取2粒即可，一罐可以吃1個月，好入口、無腥味，好品質獲得SNQ國家品質認證。

每每都聽到廣告中美鳳姐在問「你吃的魚油有幾%？」，讓人不僅好奇濃度究竟如何計算？節目中，張若妤就特別教導觀眾如何計算魚油濃度，只要將EPA、DHA兩者相加，除以不含膠囊的魚油總重量，再乘以100%則為魚油濃度。此外，更透露只要撥打訂購電話0800-000-028，並告知是《新聞龍捲風》的觀眾，就能獲贈小禮物。

張若妤出考題，戴立綱錯一題慘遭用口紅畫臉懲罰。(圖/截取自youtube)

為了測試2位前輩是否有專心聽，張若妤決定出考題來考考他們，結果無論是魚油的成份、市售魚油最高的廠牌、進口國家及訂購電話，彭華幹通通答對，唯獨戴立綱錯一題，慘遭用口紅畫臉懲罰。

此次美女主播若妤來探班，不僅帶來健康資訊又送來好禮，節目尾聲更留下伏筆，告知下次來節目要再帶來小驚喜！最後也提醒，要挑對好的保健食品不容易，跟著美魔女陳美鳳一起補充高濃度魚油，每日持續補充維持健康質量！

(中時新聞網)