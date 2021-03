遠東商銀獲《財訊》2021年財富管理大調查「最佳理專團隊」、「最佳財富增值」及「金融服務創新」三大獎,由金管會主委黃天牧頒獎,遠銀個金事業群副總經理張小倩代表領獎。

張小倩認為,因應財富管理趨勢變化,遠銀去年啟動大規模組織重整,將消金信用卡、個金財富管理與保險代理三個事業群整併為「新個金事業群」,透過全方位的產品與通路經營,除提供客戶最佳的體驗式金融服務外,還能針對客戶個人的人生階段規劃不同需求,協助客戶達成資產保護、保全及獲利的目標。

張小倩表示,且為深化客戶服務的深度與廣度,遠銀實施KYC(Know Your Customer)及KYP(Know Your Product)的理財專業訓練,並落實KYE(Know Your Employee)制度,提升團隊素質。同時也集結市場投資研究專業團隊及產品專家團隊,提供投資及稅務規劃建議,滿足客戶在投資與財務上的需求,創造財富最大價值。

迎接網路新世代,遠銀三年前已推出每周市場投資短片,透過YouTube、LINE及FB等社群平台與客群進行交流。張小倩說,尤其更整合集團資源與元智大學合作,創辦「樂齡理財學苑」,設計符合客戶需求的五大學程及移動學堂,透過體驗式學習,讓客戶觸角由財富管理延伸至生活及科技等,多面向地豐富客戶身心靈,陪伴客戶從年輕、退休到傳承等人生各階段的每個重要時刻。

