民進黨已婚立委王定宇18日在廣播節目爆料，曾和大學學妹、現民進黨立委何欣純同居，讓被「影射」的何欣純氣到跳腳要王定宇把話講清楚。在議題延燒10天後，輿情民調網站「聲量看政治」今天也曝光王定宇、何欣純網路聲量。

何欣純昨痛批王定宇「說一百個謊沒辦法圓那個謊」後，今天再度透露，她詢問王定宇為什麼要把她牽扯進去，王定宇僅回一個字「吼」，且讓她更沒想到是王定宇事後抱怨「下手太重」，還不斷傳訊息騷擾她，王卻一點自我反省的意思都沒有，只有想到自己，完全沒有道歉。

民進黨婦女部主任范雲在神隱多日後，今(19日)終於受訪，她接受《ETtoday新聞雲》等媒體聯訪時表示，民進黨若有受害女性找她協助，都會幫助，她之前也曾幫助過國民黨的受害女性，對於王定宇的風波，有些細節自己沒注意到，「請告訴我有哪些議題應該要處理」，讓網友譁然。

王定宇、何欣純、顏若芳，過去一周聲量走勢圖。(圖/翻攝自 Google搜尋系統)

「聲量看政治」19日PO文指出，從Google搜尋系統數據來看，何欣純的網路聲量在18日上午和19日早、午出現三波高峰，爆出醜聞的顏若芳，聲量則轉趨平穩，而19日的網路斯搜尋量，何欣純則略高於王定宇。

此外，若從縣市搜尋分布來看，「王定宇」以台南、高雄、台北為前三名，何欣純則是台中、台南、台北為前三名，顏若芳則是桃園、台北、新北。

資料來源：https://reurl.cc/XeavKE 由聲量看政治發佈於 2021年3月18日 星期四

(中時新聞網)