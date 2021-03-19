原PO將她和妹妹的對話發出，讓網友看了超過癮。(圖取自爆廢公社二館)

古代重男輕女觀念嚴重，不過隨著時代進步現在的社會較少耳聞到這類的事，不過一名女網友分享，妹妹聽到隔壁阿伯抱怨，媳婦生了個女孩很糟糕，是個賠錢貨，當下妹妹聽了忍無可忍直接開嗆一句，讓阿伯秒閉嘴，更氣到臉紅逃回家，貼文發出後讓上萬網友看了直呼太療癒。

女網友昨(18日)在臉書社團爆廢公社二館上發文，表示妹妹和她分享日前她聽到隔壁鄰居阿伯在聊天，和別人說自己媳婦生了個女孩「很糟糕、是賠錢貨」，這時妹妹聽到再也不忍，直接回問阿伯，「阿伯，所以你媽也是賠錢貨嗎？你爸娶了個賠錢貨欸」。

沒想到阿伯頓時語塞，無法回嘴更氣到臉紅，「阿伯好像突然噎到一樣，看了右邊的鄰居，臉整個漲紅」，過沒多久就找藉口脫身，說是要回家吃晚餐了，而隔壁鄰居也沒放過阿伯，繼續挖苦他，「你娶的那個賠錢的(意指阿北老婆)沒那麼早煮啦」。

原PO表示，雖然她認為妹妹直接當場教訓阿伯太直白，「不過內心還是忍不住給她N個讚，說女生糟糕的才糟糕啦！」貼文發出後讓1萬多名網友笑翻，直呼看了太過癮，「舒服啦」、「我給1000讚」、「鄰居撿到槍好好笑」、「這鄰居神來一筆的回答我喜歡」、「好療癒啊！」、「鄰居神助攻」、「我猜鄰居應該之前就不爽那個阿伯了，妳給了他開口助攻的勇氣」。

(中時新聞網)