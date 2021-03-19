你們是最棒的」彰化縣適應體育田徑賽19日上午在彰化縣立體育場登場，共有來自全縣學校1 259位選手參賽，展現不屈不撓的毅力和勇於挑戰的精神，用汗水把生理上的限制給遠遠拋開，儘情展現運動的美好，縣長王惠美感動，陪伴過招，也陪跑了好幾程。
縣長王惠美表示，適應體育田徑賽主要提供孩子們一個表現空間，謝謝662位帶隊的校長與老師們為孩子調整訓練內容與教學方式，共1259位孩子，克服許多困難，經歷許多訓練才來參加比賽，並用毅力克服了許多不便，比一般人付出更多努力與汗水，在田徑場上超越自我。
賽事類別有肢體障礙、視力障礙、聽力障礙、智能障礙及學習障礙及其他（情緒障礙、病弱）等6類，競賽項目有30公尺、60公尺、100公尺、立定跳遠、急行跳遠、鉛球擲遠及壘球擲遠等，以不同的比賽方式，讓原本受到限制的孩子能在適度調整規則下，盡情享受運動的樂趣，展現辛勤練習的成果。
選手們追、趕、跑、跳、碰，賽事少了濃濃的煙硝味，多了滿滿的溫情，場上父母與師長的加油與呼喚聲不斷，滿場的相機為選手們留下勇者最美的影像。
(中時 )
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