台帛旅遊泡泡預計在4月1日由中華航空737-800執飛首航，1周2班，分為每周四出發4日遊，周日出發5日遊，每週共載客220名，華航今（19日）公布機位將分配給雄獅、巨大、KKDAY、鳳凰、五福、大榮等6家旅行業者，其中五福旅遊已展開預購，更搶先將在下午6點30分上架帛琉商品，雄獅旅遊則是最快今晚開賣。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，目前華航幾位釋出到4月11日，雄獅在每個航次拿下27個機位，目前初步將先開賣前2周4個出發日，共2個4天與2個5天航次，相關元件、機票價格等目前都有了，雄獅正以最快速度擬出售價，目前粗估含1次核酸檢測，4日每人7萬5000元、5日每人9萬5000元左右；而雄獅日前於官網開放民眾填寫預約單，周一至周四已湧入上千名民眾報名，在上架之前會先消化已先預約的民眾，而消化預約單也預計將使首波名額額滿。

游國珍也指出，接下來4月21日長榮航空預估會增加周三出發的4日遊及周六出發的5日遊航次，因此4月下旬帛琉旅遊航班將會從原本的每周2航次增加到4航次。

五福旅遊則表示，拿到華航每班航次15個位子，加上領隊隨行可售機位為每班14個，以4月1日首發團包含去程1次核酸檢測及領隊費用來說，目前4日遊每人7萬2000元，5日遊每人8萬2000元。

旅遊電商平台KKDAY則是預計在1周內上架商品，初步將規劃針對小資不含PCR檢測與保險每位6萬元遊程，另有針對高端客群每位含PCR檢測20萬之遊程，高端客群的遊程也將把每團控制10位以內以確保旅遊品質；而日前KKDAY舉辦99元抽帛琉遊的活動，目前吸引近1000位民眾參與，屆時也將會優先通知參與者可購買商品。

(中時 )