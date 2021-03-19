台東家扶中心籌措弱勢學童助學金，退休醫師捐收藏水墨畫義賣，由娜路灣董事長林源煌認購 。（莊哲權攝）

台東家扶中心扶助近3000名學童就學，往年仰賴舉辦「愛市集」籌措助學金 ，今年因疫情取消，助學金短缺250萬元，台東退休醫師陳友聲捐出他收藏的1幅由台東大學榮譽教授林永發的水墨畫義賣，由娜路灣大飯店董事長林炎煌認購，希望能拋磚引玉，成為台東弱勢學童穩定就學的後盾。

在台東執業多年的心臟內科醫師陳友聲，大約20多年為1名患者治病，該患者為了表達感激，向台東書畫名家林永發買了1幅水墨畫送給醫師，這幅畫就一直掛在診間陪伴陳友聲看診，日前陳友聲退休，將這幅畫捐給台東家扶中心義賣，在林永發的引薦下，由同樣熱愛藝文的娜路灣大酒店董事長林炎煌以2萬元買下。

台東家扶中心19日透過這幅畫的漂流進行傳愛儀式，林永發並在現場揮毫義賣，由台東家扶主委陳金福認購，林永發說，藝術家也有社會責任，透過這幅畫，讓愛循環，也賦予這幅畫更多社會價值；他笑說，這幅畫從診間漂流到五星級大飯店，住在裡頭，會更幸福。

台東家扶中心主任吳瑞華表示，該中心每年扶助台東近3000名弱勢學童獎助學金約1500萬元，每年都是透過「愛市集」及「創義市集」籌募，其中1月底的「愛市集」往年都可募到近250萬元，今年因疫情取消大型活動，助學金出現缺口。

吳瑞華指出，該中心將透過「創義市集」及其它策略補足缺口，其中的創義市集，今年從3月至12月，每個月第3個星期六下午3點到6點舉行，邀請大家踴躍參加，成為孩子穩定就學的後盾。

(中時 )