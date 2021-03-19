美國記憶體大廠美光（Micron）在16日宣布，將放棄3D XPoint的晶圓開發，並出售位於猶他州Lehi的一座晶圓廠。有分析師指出，美國政府為了提振本土半導體產業，有意透過補貼的方式支持晶片生產在地化，到時候恩智浦等大廠或會出手買下美光晶圓廠。

美光和英特爾曾表示，其合作開發的3D XPoint晶片是款能為市場帶來變革的記憶體產品，但英特爾早在2018年時就退出合作開發，且以15億美元將合資公司中的持股售予美光，然而美光也在今年3月16日時，宣布將放棄3D XPoint的開發，並出售猶他州Lehi的晶圓廠。

美國為加強半導體的製造和研發，於年初通過一系列半導體的激勵措施，據《華爾街日報》報導，摩根大通（JPMorgan Chase & Co,小摩）分析師Harlan Sur指出，若晶片補貼實施，恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）、意法半導體（STMicroelectronics）以及英飛凌（Infineon）等大廠，可能會買下美光晶圓廠。

瑞銀（UBS）分析師Tim Arcuri稱，美光猶他州晶圓廠所生產的特殊規格記憶體，無法輕易轉換成另一規格，單是汰換設備的花費，就可能高達約30億美元。

該報導稱，美國為減少對國外市場的依賴，推行晶片在地化是有代價的；全面實施晶片業的自主需要有多餘的產能，而美光估計，猶他州晶圓廠未被充分利用的成本，每年使該公司損失4億美元左右，意味著美國政府也需要將這些狀況納入考量。

(中時新聞網)