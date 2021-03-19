壽司郎在全台掀起「鮭魚之亂」，不少人改名叫「鮭魚」，巧的是，昨(18)晚汐五高架三重路段，發生一起小貨車撞上要價逾300萬名車事故，肇事駕駛的名字正巧叫「鮭魚」，國道公路警察局分享這起車禍案例後，引發網友們笑翻留言「同鮭魚盡」、「鮭魚迴遊要讓開」。

「鮭魚」駕小貨車撞前車，網友看後笑翻。（圖／翻攝自國道公路警察局）

國道公路警察局今天在臉書分享一名女網友車禍貼文，該名女網友表示「我老公剛剛下班被鮭魚撞了」。據了解，事發時一輛小貨車從環北出發要回家，行經國道1號汐五高架南向27公里三重路段，因前方車流回堵走走停停，他第一時間剎車不及撞上，前方要價超過300萬元的Volvo休旅車，所幸雙方都僅受輕傷，小貨車駕駛右腳輕微擦挫傷，休旅車陳姓駕駛也無大礙。

據道路交通事故當事人登記聯單顯示，追撞前車的小貨車駕駛，名字竟然是近日佔據新聞版面的「鮭魚」，難怪被撞的休旅車陳姓駕駛的妻子驚呼「我老公看到單子超傻眼」，網友也笑翻留言說「被鮭魚撞到的機率到底有多大？」，國道公路警察局員警看到肇事駕駛的名字也驚訝：「才剛說鮭魚之亂，國道不亂，鮭魚就來了，應該給鮭魚什麼樣的優惠？鮭魚不要再來亂了」。

對此，許多網友紛紛表示「鮭魚迴遊要讓」、「現在被鮭魚撞到機率應該蠻高的，畢竟改名的人多⋯⋯」、「命理師說叫鮭魚的容易有血光之災跟交通事故欸」，還有不少人大開玩笑「把他做成生魚片」、「鮭魚要被煎了」、「同鮭魚盡？」「還好這位鮭魚沒有逆向」。

(中時新聞網)